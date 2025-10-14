Ричмонд
С виновника смертельного ДТП в Самаре взыскали миллион рублей

В Самаре детям погибшей в ДТП женщины выплатили компенсацию.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Ее сын обратился в суд, чтобы получить компенсацию для себя и сестры. Суд обязал выплатить им по 500 тысяч рублей, рассказали в ФССП Самарской области.

«В отделении судебных приставов Кировского района Самары были заведены исполнительные производства», — отметила пресс-служба ведомства.

У должника арестовали счета, а на его машину наложили запрет на любые регистрационные действия. Также с виновника смертельного ДТП взыскали исполнительские сборы на общую сумму 72 тысячи рублей. В результате этих мер мужчина выплатил компенсацию детям погибшей женщины.