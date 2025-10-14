Мужчина едва не погиб в горящей Volvo в автосалоне на Придорожной аллее

Пожар с пострадавшим произошел в ночь на 14 октября в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о пожаре на Придорожной аллее поступило в экстренные службы примерно в 5:20. В трехэтажном автосалоне загорелась машина Volvo, пламя быстро охватило машину целиком. На борьбу со стихией ушло больше часа — лишь к половине седьмого пожар ликвидировали.
— В результате пожара пострадал мужчина, доставлен в лечебное учреждение, — рассказали спасатели.
Тушить огонь выезжали 15 сотрудников МЧС с тремя единицами спецтехники.
