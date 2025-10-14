Трагедия в башкирском селе: женщину нашли мертвой в полыхающей квартире

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: быть осторожным при эксплуатации электроприборов и газового оборудования, не оставлять включенные обогреватели без присмотра, особенно на ночь, и немедленно звонить по номерам 101 или 112 при обнаружении пожара.