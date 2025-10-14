Трагедия в башкирском селе: женщину нашли мертвой в полыхающей квартире

Сегодня ночью, 14 октября, в селе Раевский Альшеевского района Башкирии произошел пожар с трагическими последствиями. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, ночью в жилом доме на улице Кирова вспыхнуло пламя в двухкомнатной квартире.
До приезда пожарных подразделений из опасный зоны эвакуировались шесть жильцов. Прибывшие огнеборцы ликвидировали горение на площади пяти квадратных метров, однако при тушении пожара в зале квартиры было обнаружено тело 47-летней женщины.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС, специалисты устанавливают обстоятельства и точную причину возгорания.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: быть осторожным при эксплуатации электроприборов и газового оборудования, не оставлять включенные обогреватели без присмотра, особенно на ночь, и немедленно звонить по номерам 101 или 112 при обнаружении пожара.
По оперативным данным, за прошедшие сутки в Башкирии было потушено 28 пожаров, для ликвидации ДТП пожарные привлекались дважды. Чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.