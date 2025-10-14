Сталкинг и кража невест: сколько дел уже завели в Казахстане

В случае похищения женщины и ее принуждения к вступлению в брак под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества в отношении похитителя предусмотрено наказание в виде штрафа до 2000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 2-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.