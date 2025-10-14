Бастрыкину доложат по делу о распылении перцовки в школе Екатеринбурга

Инцидент произошел накануне в средней школе № 76 в уральской столице. Ученик четвертого класса во время перемены прямо в классе распылил аэрозоль из перцовки, из-за чего 14 детям стало плохо. Сообщалось, что 11 из них были госпитализированы для обследования и оказания медпомощи. После этого их отпустили домой. Еще трое от госпитализации отказались.