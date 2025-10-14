Ричмонд
Волгоградцев просят сообщать в полицию о «резиновых квартирах»

С 13 по 22 октября 2025 года в регионе проходит второй этап комплексной операции «Нелегал-2025».

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, оперативно-профилактическая операция направлена на выявление нарушений миграционного законодательства, на борьбу с организованной преступностью, связанной с незаконной миграцией, экстремизмом, терроризмом, а также с незаконным оборотом оружия и наркотиков.

Сотрудники полиции проводят проверки в местах проживания иностранных граждан, на строительных и промышленных объектах, а также на сельскохозяйственных предприятиях.

ГУ МВД России по Волгоградской области напоминает гражданам, что следует сообщать информацию о нелегальных мигрантах, «резиновых квартирах» и других нарушениях миграционного законодательства по телефону доверия.