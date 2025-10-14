Жительница Саянска собирала деньги на похороны живого сына

В Саянске Иркутской области разгорелся невероятный скандал. Местная жительница, 26-летняя мать, в мае этого года сообщила в городском чате, что ее маленький сын трагически погиб. Как удалось выяснить КП-Иркутск, проникшись горем, некоторые начали собирать для нее деньги на похороны.
Однако нашлись те, кто решил проверить эту историю. К всеобщему удивлению, выяснилось, что ее шестилетний сын жив и здоров. Женщину сразу же обвинили в обмане. Более того, в социальных сетях появилась информация, что она жестоко обращается со своими детьми и даже выкладывает видео с наказаниями в интернет.
— Ранее полицейские провели проверку и составили на женщину административный протокол за мелкое хищение денег. Так как семья уже давно состоит на учете у инспекторов по делам несовершеннолетних, все материалы были переданы следователям, — прокомментировали в МВД региона.
СК уже завел уголовное дело. Прокуратура города также подключилась к процессу: она проведет собственную проверку, чтобы оценить, как в этой семье соблюдались законы о защите прав детей, и проконтролирует расследование уголовного дела.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии мать превратила жизнь двух детей в настоящую пытку. Она кинула нож в сына, ранив его, а дочь избивала за любую провинность.