Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мосгорсуд признал законным заочный арест проживающего в Лондоне Чичваркина*

Московский городской суд признал законным заочный арест проживающего в Лондоне бизнесмена Евгения Чичваркина*. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в пресс-службе суда.

Московский городской суд признал законным заочный арест проживающего в Лондоне бизнесмена Евгения Чичваркина*. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в пресс-службе суда.

— Постановление Дорогомиловского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — цитирует решение судьи «Ведомости».

17 сентября Дорогомиловский районный суд столицы принял решение о заочном аресте на два месяца Евгения Чичваркина*. Срок ареста бизнесмена будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию. Чичваркина* объявили в розыск в июле этого года, но тогда не было известно, по какой именно статье УК РФ.

До этого в Великобритании пятерых англичан признали виновными в намеренном поджоге склада с гуманитарными грузами и оборудованием Starlink, которые готовили к отправке на Украину. Группа планировала целую серию нападений на объекты, принадлежащие бизнесмену Евгению Чичваркину*.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.