Мосгорсуд признал законным заочный арест проживающего в Лондоне Чичваркина*

Московский городской суд признал законным заочный арест проживающего в Лондоне бизнесмена Евгения Чичваркина*. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в пресс-службе суда.
— Постановление Дорогомиловского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — цитирует решение судьи «Ведомости».
17 сентября Дорогомиловский районный суд столицы принял решение о заочном аресте на два месяца Евгения Чичваркина*. Срок ареста бизнесмена будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию. Чичваркина* объявили в розыск в июле этого года, но тогда не было известно, по какой именно статье УК РФ.
До этого в Великобритании пятерых англичан признали виновными в намеренном поджоге склада с гуманитарными грузами и оборудованием Starlink, которые готовили к отправке на Украину. Группа планировала целую серию нападений на объекты, принадлежащие бизнесмену Евгению Чичваркину*.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.