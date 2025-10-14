Сибиряки обсудили исчезновение туристов Усольцевых

«Подозрительно, что все тупо уперлись в версию “отправились в поход”». Версий бывает минимум 2 — и все они должны отрабатываться. Но никому почему-то не приходит в голову мысль, что они могли, например, даже не выйти из машины«, — рассуждает пользователь “Забытая флешка пана философа”.
Некоторые читатели пытаются найти несостыковки в озвучиваемой информации о поисках.
«Сын объявил о пропаже на третий день? Три дня ждал? Или три дня был на связи с ними?», — удивляется Вероника.
Другие жители считают, что объяснения произошедшему могут оказаться очень простыми.
«Мужчина в возрасте, могло и сердцем плохо стать», — предполагает пользователь LV.
Отдельные сибиряки оказались также недовольны масштабами затрат, которые потребовались на проведение поисковых операций.
«Миллионы бюджетных денег тратятся на поиски беспечных туристов-альпинистов. Вертолеты, коптеры, сотни людей отрываются от работы, топливо, продовольствие. А они опять куда-то лезут, на льдинах катаются. Им запрещают, а они лезут… Надо уже таким возмещение расходов предъявлять», — настаивает Нина П.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что семья Усольцевых — Сергей, Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина — отправилась в туристический поход в урочище Буратинка (Кутурчинское Белогорье) 28 сентября и почти сразу потерялась. Поисковая операция продолжалась две недели, не принесла результатов и была свернута. Также известно, что эта местность привлекает любителей альтернативной истории и сторонников теорий о контактах с внеземными цивилизациями.