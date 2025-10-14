Сибиряки обсудили исчезновение туристов Усольцевых

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что семья Усольцевых — Сергей, Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина — отправилась в туристический поход в урочище Буратинка (Кутурчинское Белогорье) 28 сентября и почти сразу потерялась. Поисковая операция продолжалась две недели, не принесла результатов и была свернута. Также известно, что эта местность привлекает любителей альтернативной истории и сторонников теорий о контактах с внеземными цивилизациями.