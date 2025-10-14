Жительница Петербурга погибла от отравления суррогатным алкоголем

Жительница Санкт-Петербурга погибла от отравления метанолом, еще четыре человека пострадали. Об этом во вторник, 14 октября, сообщает Baza.
По данным источника, в Центр острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе за последний месяц поступило минимум пять человек, что составляет половину среднего ежегодного показателя по больнице. У всех пострадавших выявили идентичные признаки отравления опасной спиртосодержащей жидкостью.
Представители учреждения подтвердили смерть одной из пациенток — 55-летней женщины, уточняется в публикации.
От паленого самогона, который продавали в Сланцевском районе Ленинградской области, по предварительным данным, скончались более 25 человек. По информации следователей, к этому может быть причастна Ольга Степанова, которая поставляла спирт своему сыну Николаю Бойцову. Он в свою очередь разливал его по бутылкам и продавал. Позднее правоохранители задержали вторую подозреваемую по этому делу. Ею оказалась женщина 1964 года рождения.
Местные жители неоднократно жаловались на 78-летнего Николая Бойцова, известного по прозвищу Боец, который подозревается в продаже суррогатного алкоголя в городе Сланцы Ленинградской области.