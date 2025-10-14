Жительница Петербурга погибла от отравления суррогатным алкоголем

От паленого самогона, который продавали в Сланцевском районе Ленинградской области, по предварительным данным, скончались более 25 человек. По информации следователей, к этому может быть причастна Ольга Степанова, которая поставляла спирт своему сыну Николаю Бойцову. Он в свою очередь разливал его по бутылкам и продавал. Позднее правоохранители задержали вторую подозреваемую по этому делу. Ею оказалась женщина 1964 года рождения.