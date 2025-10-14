Ричмонд
Молодой омич сжег железнодорожный шкаф и пошел под суд за теракт

Кроме того, его самого и подельников будут судить за имущественные преступления.

Источник: Комсомольская правда

Трое молодых омичей, одному из которых всего 16 лет, а двум его подельникам по 18, предстанут перед судом за совершение трех преступлений. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в зависимости от участия каждого, они обвиняются в краже, грабеже и совершении террористического акта.

Летом 2023 года троица забралась в чужой гараж и украла из него видеорегистратор и инструменты на общую сумму свыше 140 тысяч рублей. После двое из них похитили в магазине продукты.

Затем один из товарищей решил подзаработать и дистанционно подрядился подручным к террористам. За деньги он поджег батарейный шкаф на железнодорожных путях.

Сейчас всех троих отдали под суд. Уголовное дело будет рассматривать 2-й Восточный окружной военный суд.