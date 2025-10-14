Молодой омич сжег железнодорожный шкаф и пошел под суд за теракт

Трое молодых омичей, одному из которых всего 16 лет, а двум его подельникам по 18, предстанут перед судом за совершение трех преступлений. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, в зависимости от участия каждого, они обвиняются в краже, грабеже и совершении террористического акта.