ФСБ задержала в Сибири наркопроизводителя, которого курировали с Украины

Силовики задержали жителя Кемеровской области, который создал нарколабораторию под кураторском украинского организованного преступного сообщества. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Отмечается, что в помещении нашли мефедрон общим весом свыше 38,6 килограмма, а также свыше 1,5 тонны прекурсоров, реактор и иные предметы, необходимые для производства наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), задержанный арестован, передает ТАСС.
Ранее столичные правоохранители нашли в квартире у мужчины более килограмма мефедрона. Злоумышленник попался с наркотиками, когда перемещался по городу на такси.
Полицейские задержали закладчика в Кузьминском лесопарке. Мужчина вырыл яму, куда планировал положить наркотики, но тут его увидели правоохранители. Подозреваемый попробовал убежать, однако ему это сделать не удалось. Рядом с вырытой ямой полицейские нашли около десяти килограммов эфедрона. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО.