ФСБ задержала в Сибири наркопроизводителя, которого курировали с Украины

Полицейские задержали закладчика в Кузьминском лесопарке. Мужчина вырыл яму, куда планировал положить наркотики, но тут его увидели правоохранители. Подозреваемый попробовал убежать, однако ему это сделать не удалось. Рядом с вырытой ямой полицейские нашли около десяти килограммов эфедрона. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО.