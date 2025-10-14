Петербуржцы отравились метанолом, есть погибшая

«Суррогатный спирт добрался до Петербурга. От отравления метанолом погибла женщина, ещё четверо пострадали», — пишет telegram-канал Baza. По данным канала, в Центр острых отравлений НИИ скорой помощи им. Джанелидзе пять человек поступили менее чем за месяц. У всех якобы были идентичные признаки отравления опасной жидкостью.