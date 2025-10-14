Родные пропавшего во Владивостоке мужчины рассказали, что могло с ним случиться

Родственники бизнесмена Андрея Варченко, который пропал неделю назад во время морского плавания, полагают, что его самочувствие резко ухудшилось, когда он находился на воде. Об этом рассказала племянница пропавшего Елизавета.
По ее словам, Варченко вышел в море на своем катере 7 октября, однако с этого дня на связь больше не выходил. Семья подчеркнула, что он был опытным моряком и хорошо знал свое судно, однако никогда не отправлялся в плавание на столь длительный срок.
К поискам мужчины подключились спасатели и сотрудники МЧС, а также близкие, которые самостоятельно обследуют акваторию. Они используют небольшой катер, способный удаляться от берега лишь на 40 километров, и рассчитывают привлечь вертолет для расширения зоны поиска до 150 километров.
Племянница добавила, что Варченко находился на судне один, при этом у него были запасы воды и еды. Она также опровергла слухи о якобы назначенном вознаграждении в один миллион рублей за информацию о пропавшем, назвав эти сообщения фейком, передает RT.
