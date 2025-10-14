Добровольцы покинули место поиска пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Усольцевы, супруги Сергей и Ирина, а также их пятилетняя дочь Арина, пропали 28 сентября. Семья отправилась в туристический поход и не вернулась в установленный срок. Следственные органы рассматривают несколько версий произошедшего. Одна из них предполагает, что мужчина мог почувствовать недомогание в условиях таежной местности, что препятствовало дальнейшему передвижению, а женщина с ребенком оказались не в состоянии самостоятельно выйти из лесного массива. Установлено, что пунктом назначения для семьи Усольцевых служила локация, известная как «Минская петля», которую они считали своим «местом силы». Подробнее — в материале URA.RU.