Задержки и отмены рейсов в России 14 октября: онлайн-табло

Российская авиационная отрасль продолжает сталкиваться со сложностями. Согласно данным, актуальным на 14 октября 2025 года, отмечаются задержки и изменения в графике как на внутренних, так и на международных маршрутах. Пассажирам рекомендуется сохранять внимательность и спокойствие, а также своевременно проверять информацию о времени отправления своих рейсов. Подробнее — в материале URA.RU.