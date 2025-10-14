В Уфе подросток публично оправдывал украинских террористов

По данным пресс-службы ведомства, злоумышленник с января по март текущего года в мессенджере Телеграм написал ряд комментариев, а также публиковал фото-, видео- и аудиофайлы, оправдывающие деятельность одного из украинских формирований, признанного Верховным судом РФ 22 ноября 2024 года террористическим. В своих публикациях парень разделял идеологию запрещенной организации и ее враждебно-негативное отношение к органам власти России.