Пожароопасная обстановка стабилизировалась в белорусских лесах

В конце прошлой недели, несмотря на прохладную и дождливую погоду, только в некоторых районах двух областей — Гомельской и Могилевской — можно было свободно посещать леса, остальные регионы страны были под ограничениями из-за третьего класса пожарной опасности. В Витебской области в Лепельском районе даже действовал строгий запрет, так как там сохранялся очень высокий риск лесных пожаров.
На сегодняшний день ограничения есть только в семи районах Брестской области. Это Брестский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Кобринский, Малоритский и Пинский, леса в остальных регионах Беларуси можно посещать абсолютно свободно.
Ответственность за нарушение запрета
В период ограничений в лесных массивах запрещено разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Нарушителям грозит штраф — до 12 базовых величин (504 рубля).
Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых величин (1260 рублей).
В случае, если нет ограничений на посещение леса, разрешено проводить турпоходы и жечь костер, его нужно располагать на безопасном расстоянии от палатки.
Рядом с огнем необходимо держать воду или зеленые ветки, чтобы можно было потушить огонь. Также костер рекомендуется заранее окапывать или обкладывать камнями.
Тушить костер следует до тех пор, пока не исчезнут тлеющие угли, подчеркивают спасатели.