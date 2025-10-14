Пожароопасная обстановка стабилизировалась в белорусских лесах

В конце прошлой недели, несмотря на прохладную и дождливую погоду, только в некоторых районах двух областей — Гомельской и Могилевской — можно было свободно посещать леса, остальные регионы страны были под ограничениями из-за третьего класса пожарной опасности. В Витебской области в Лепельском районе даже действовал строгий запрет, так как там сохранялся очень высокий риск лесных пожаров.