В Омске мужчина поджёг свою супругу после конфликта

По версии следствия, 12 октября, около 11:00 утра, в Омске на улице Перелёта между супругами произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры подозреваемый облил одежду и тело своей супруги легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджёг находившиеся на ней предметы одежды, что привело к пожару. Женщина получила обширные ожоги по всему телу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, подозреваемый не смог довести свой преступный умысел до конца.