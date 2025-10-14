В Омске мужчина поджёг свою супругу после конфликта

СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью и общеопасным способом.
По версии следствия, 12 октября, около 11:00 утра, в Омске на улице Перелёта между супругами произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры подозреваемый облил одежду и тело своей супруги легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджёг находившиеся на ней предметы одежды, что привело к пожару. Женщина получила обширные ожоги по всему телу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, подозреваемый не смог довести свой преступный умысел до конца.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде изоляции от общества. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.