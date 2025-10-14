Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: звезду сериала «Солдаты» Маклакова экстренно госпитализировали

Звезду сериала «Солдаты» Алексея Маклакова экстренно доставили в больницу. Ему понадобилась помощь из-за проблем с сердцем, сообщили в соцсетях.

Алексея Маклакова госпитализировали с сердечной болью.

Звезду сериала «Солдаты» Алексея Маклакова экстренно доставили в больницу. Ему понадобилась помощь из-за проблем с сердцем, сообщили в соцсетях.

«“Главный прапорщик” пожаловался на сильные боли в области груди. Медики обследовали 64-летнего актера и действительно обнаружили у него заболевание сердечно-сосудистой системы», — пишет telegram-канал SHOT. Якобы актеру рекомендовали отказаться от алкоголя, чтобы исключить риск сердечной недостаточности, инсульта или инфаркта.