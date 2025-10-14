Shot: звезду сериала «Солдаты» Маклакова экстренно госпитализировали

«“Главный прапорщик” пожаловался на сильные боли в области груди. Медики обследовали 64-летнего актера и действительно обнаружили у него заболевание сердечно-сосудистой системы», — пишет telegram-канал SHOT. Якобы актеру рекомендовали отказаться от алкоголя, чтобы исключить риск сердечной недостаточности, инсульта или инфаркта.