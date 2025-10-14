Ричмонд
Приморец пытался обменять в ГАИ поддельные белорусские права на российские

Поддельное водительское удостоверение он купил в интернете за 200 тыс. рублей.

Источник: Аргументы и факты

Житель Приморского края попытался обменять в ГАИ поддельные белорусские права, купленные в интернете за 200 тыс. рублей, на законный российский документ. Об этом сообщили в управлении МВД РФ по региону.

Инцидент произошел в Уссурийске. Документ, предъявленный 32-летним мужчиной, сразу вызвал подозрение у инспектора. Водительские права отправили на исследование, где подтвердили, что оно поддельное.

Подозреваемый рассказал, что не смог сдать экзамен в автошколе. В интернете он купил поддельное водительское удостоверение Республики Беларусь, чтобы в дальнейшем заменить его без сдачи экзаменов.

Фигуранту грозит до года лишения свободы за использование заведомо поддельного документа. С мужчины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

