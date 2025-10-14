В Шелехове, где за двойное убийство задержали подростка, работают психологи

Напомним, в Шелехове на месте убийства школьницы и девушки-соседки в подъезде многоквартирного дома был задержан 14-летний подросток с ножом. Сообщалось, что юноша пошел на преступление из ревности. Отмечалось, что девочка до конфликта рассталась с ним. Расследуется уголовное дело.