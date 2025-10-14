В Шелехове, где за двойное убийство задержали подростка, работают психологи

В школе в Шелехове, где подросток убил двух человек, развернут консультационный пункт, работают психологи, сообщил гл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
По его словам, прошли встречи с коллективом и несколькими классами школы, где учились погибшая девочка и совершивший преступление подросток. Также были проведены родительские собрания. «Развернут консультационный пункт, в котором квалифицированную помощь оказывают педагоги-психологи, а также клинический психолог», — написал Кобзев.
Губернатор добавил, что педагоги ежедневно будут отслеживать психологическое состояние детей, чтобы при необходимости им быстро была оказана помощь. Кроме того, необходимая поддержка будет оказана семьям погибших.
Тему случившегося также подняли на заседании регионального родительского комитета при министерстве образования Иркутской области. Были обсуждены профилактические меры, которые могут быть предприняты во избежание подобных трагедий впредь. Одной из таких мер является реализация программ социально-психологического тестирования.
По данным Кобзева, в 2024 году тестирование прошли 210 тысяч несовершеннолетних. Более чем у восьми тысяч были выявлены риски.
Напомним, в Шелехове на месте убийства школьницы и девушки-соседки в подъезде многоквартирного дома был задержан 14-летний подросток с ножом. Сообщалось, что юноша пошел на преступление из ревности. Отмечалось, что девочка до конфликта рассталась с ним. Расследуется уголовное дело.