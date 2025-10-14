Ричмонд
«ПоискКрым»: в Алупке пропала 55-летняя женщина в зеленых кроссовках

В Крыму ищут жительницу Алупки в зеленых кроссовках.

Источник: ДПСО «ПоискКрым»/Vk

Волонтеры отряда «ПоискКрым» разыскивают без вести пропавшую женщину:

«Пропала Тереня Людмила Владимировна, 55 лет (1970 г. р.), город Алупка».

Друзья и родные уже несколько дней ничего не знают о судьбе крымчанки — с 10 октября 2025 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: 165 сантиметров рост, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Людмила Тереня была одета в синюю куртку и джинсы, обута в зеленые кроссовки.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону «горячей линии» отряда «ПоискКрым»: +7 (978) 56 06 060.