24 пожара потушили за сутки на Среднем Урале

В Екатеринбурге из горящей квартиры на улице Конотопская спасли мужчину.

В Свердловской области за минувшие сутки спасатели ликвидировали 24 пожара, 10 из которых случились в жилом секторе.

Так, накануне в Екатеринбурге на улице Конотопская горели горела квартира на четвертом этаже пятиэтажки на площади 20 квадратных метров. Из помещения спасли мужчину, его доставили в медучреждение. С огнем справились за 22 минуты 13 специалистов на четырех единицах техники. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

В поселке Висим на улице Первомайская горели чердачные перекрытия в неэксплуатируемом здании на площади 8 «квадратов». Пожар потушили за пять минут 6 спасателей на двух спецмашинах.

В селе Верховино на улице Строителей сгорела частная баня на площади 5 квадратных метров. Возгорание потушили за 8 минут шесть специалистов на двух единицах техники.