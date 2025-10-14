24 пожара потушили за сутки на Среднем Урале

Так, накануне в Екатеринбурге на улице Конотопская горели горела квартира на четвертом этаже пятиэтажки на площади 20 квадратных метров. Из помещения спасли мужчину, его доставили в медучреждение. С огнем справились за 22 минуты 13 специалистов на четырех единицах техники. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.