Легковой автомобиль Citroen сгорел на трассе в Сочи

На автодороге Джубга — Сочи вспыхнула иномарка.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Сочи загорелся легковой автомобиль Citroen, в результате пожара машина полностью уничтожена. Инцидент произошел рано утром 14 октября на 191 км автодороги Джубга — Сочи.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 06:29. Уже через минуту к месту происшествия направили пожарные подразделения.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит легковой автомобиль. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Благодаря оперативным действиям пожарных в 06:39 пожар был локализован, а в 06:42 полностью ликвидирован.

В тушении пожара принимали участие четыре человека личного состава и одна единица техники от МЧС России.

«Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Причины возгорания устанавливаются.