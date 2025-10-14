Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кипяток бьет прямо из подвала на улице Нагорной в Хабаровске

Жильцы многоквартирного дома № 1 по улице Нагорной сообщают о порыве трубы в подвале, который произошел сегодня утром.

В результате кипятком затопило придомовую территорию, из-за чего люди не могут выйти и зайти в дом. Из-за аварии в районе также наблюдаются проблемы с отоплением.

«Посмотрите, как городские службы реагируют на порыв горячей воды, жильцы даже выйти не могут из квартир. Брошенные дома во всех смыслах. Сейчас вся улица осталась без отопления, звонки в “аварийку” остаются без ответа», — обратилась в чат губернатора Дмитрия Демешина хабаровчанка Яна.

Представители управляющей компании УО «МКД», обслуживающей дом, сообщили, что о ситуации им известно, меры будут предприниматься. Однако предоставить более подробную информацию о сроках устранения аварии специалисты организации отказались.