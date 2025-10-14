Кипяток бьет прямо из подвала на улице Нагорной в Хабаровске

«Посмотрите, как городские службы реагируют на порыв горячей воды, жильцы даже выйти не могут из квартир. Брошенные дома во всех смыслах. Сейчас вся улица осталась без отопления, звонки в “аварийку” остаются без ответа», — обратилась в чат губернатора Дмитрия Демешина хабаровчанка Яна.