Полиция нашла девятиклассницу, подозреваемую в нападениях на школьников в посёлке Пластун

После проверки материалы переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники полиции Тернейского округа Приморья оперативно установили личность девятиклассницы, которая проявляла агрессию по отношению к сверстникам в посёлке Пластун — девочка провоцировала конфликты и избивала одноклассников, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.

Все собранные материалы переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства. Кроме того, родителям пострадавших выданы направления на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая поможет объективно оценить причинённый вред.

Окончательное решение по данному делу будет принято с учётом заключений экспертов и в соответствии с действующим законодательством.

Полиция просит граждан, располагающих дополнительной информацией или ставших свидетелями произошедшего, обращаться в отдел внутренних дел. Конфиденциальность гарантируется.