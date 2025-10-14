Полиция нашла девятиклассницу, подозреваемую в нападениях на школьников в посёлке Пластун

Сотрудники полиции Тернейского округа Приморья оперативно установили личность девятиклассницы, которая проявляла агрессию по отношению к сверстникам в посёлке Пластун — девочка провоцировала конфликты и избивала одноклассников, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
Все собранные материалы переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства. Кроме того, родителям пострадавших выданы направления на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая поможет объективно оценить причинённый вред.
Окончательное решение по данному делу будет принято с учётом заключений экспертов и в соответствии с действующим законодательством.
Полиция просит граждан, располагающих дополнительной информацией или ставших свидетелями произошедшего, обращаться в отдел внутренних дел. Конфиденциальность гарантируется.