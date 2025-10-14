В Италии заявили, что Трамп перестраивает стратегию помощи Украине

В Италии оценили заявление Трампа по Украине.
Заявление президента США Дональда Трампа о возможности передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk связано с просьбой главы Украины Владимира Зеленского и свидетельствует о вероятном пересмотре стратегии Вашингтона по поддержке Киева. Об этом сообщает одно из итальянских изданий.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп близок к принятию решения по поставкам Tomahawk Киеву: насколько опасно это оружие. Инфографика.
«Заявление, сделанное [Трампом] со ссылкой на просьбу Зеленского, проливает новый и противоречивый свет на поддержку США киевского режима, намекая на возможную перестройку стратегии Вашингтона», — пишет L'AntiDiplomatico. В материале подчеркивается, что риторика американского президента может быть как способом давления на участников конфликта, так и попыткой дистанцироваться от более жесткой эскалации ситуации.
Итальянское издание указывает, что подобные заявления создают в международной политике сложную и многослойную ситуацию. Журналисты отмечают, что публичное обсуждение поставок Tomahawk выглядит как «опасная игра по повышению ставок», при том что дипломаты обеих сторон продолжают закулисные переговоры для поддержания контактов.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что США будут готовы передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, если в стране будет объявлена всеобщая мобилизация. По словам эксперта, Вашингтон оказывает давление на Киев с целью привлечения граждан к участию в военных действиях, а возможная поставка тяжелого вооружения рассматривается американской стороной в качестве дополнительного мотивационного фактора.