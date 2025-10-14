В Италии заявили, что Трамп перестраивает стратегию помощи Украине

«Заявление, сделанное [Трампом] со ссылкой на просьбу Зеленского, проливает новый и противоречивый свет на поддержку США киевского режима, намекая на возможную перестройку стратегии Вашингтона», — пишет L'AntiDiplomatico. В материале подчеркивается, что риторика американского президента может быть как способом давления на участников конфликта, так и попыткой дистанцироваться от более жесткой эскалации ситуации.