Стали известны подробности авиадебоша на борту самолета Салехард-Уфа.

В пресс-службе уфимского линейного управления МВД России на транспорте сообщили подробности инцидента в самолете, летевшем из Салехарда в Уфу. 49-летний житель Удмуртии полетел, будучи пьяным. Во время полета мужчина начал оскорблять и нецензурно выражаться в адрес впереди сидящих пассажиров, толкать спинку кресла. На замечания членов экипажа не реагировал, грубил бортпроводникам, отказался предоставлять посадочный талон для уточнения инициалов и занимаемого места.