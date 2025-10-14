Бывший замглавы омского Минстроя Сычев может сесть на 11 лет

Обвинение предложило суду приговорить экс-замглавы регионального Минстроя Владимира Сычева к 11 годам лишения свободы, назначив штраф в 30 миллионов рублей и запрет в течение 8 лет занимать руководящие должности на госслужбе, обозначили во вторник, 14 октября 2025 года, в пресс-службе областной прокуратуры. Напомним, некогда высокопоставленный чиновник обвиняется по статьям «Халатность», а также «Получение должностным лицом взяток в крупном и особо крупном размерах».
Напомним, по первому обвинению Сычеву вменяют следующие обстоятельства:
«По данным следствия, заместитель министра вследствие халатного отношения к своим должностным обязанностям и небрежного отношения к службе допустил срыв установленных сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию в рамках национальных проектов “Образование” и “Демография”, государственной программы Омской области “Развитие системы образования Омской области” 4 общеобразовательных школ на 2 472 места и 3 детских садов на 551 место, в результате чего указанные объекты не построены до настоящего времени, что повлекло нарушение охраняемых законом интересов общества и государства».
В свою очередь, два эпизода получения взятки, по версии обвинения, связаны с событиями 2020−2021 годов: в первом случае ему вменяется получение порядка 1,9 миллиона рублей «за содействие в заключении договоров подряда на выполнение работ, организацию их приема и оплату», тогда как крупным размером называется сумма в 200 тысяч рублей, якобы полученная в мае 2021 года «за способствование в решении вопроса о непредъявлении иска о взыскании неосновательного обогащения».
Подчеркивается, что Сычев вины в инкриминируемых преступлениях не признает, аналогичной позиции придерживаются и предполагаемые взяткодатели.
Напомним, Владимир Сычев пребывал в должности замминистра строительства Омской области около полутора лет, с сентября 2020 по апрель 2022 года.