Мэрия Челябинска выплатит по 60 тыс. рублей укушенным собаками детям

В интересах пострадавших прокурор подал в суд иски к администрации города о возмещении морального вреда в размере 60 тысяч рублей каждому, которые были удовлетворены. В мэрии пыталась обжаловать это решение в Областном суде, но тот оставил их без изменения. Таким образом, они вступили в законную силу.