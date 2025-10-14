Мэрия Челябинска выплатит по 60 тыс. рублей укушенным собаками детям

Администрация Челябинска выплатит по 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда детям, укушенным бродячими собаками, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Прокуратура Советского района города провела проверку после обращений родителей пострадавших. Одной из них стала 10-летняя девочка, на которую в апреле 2024 года на улице Дубовой набросилась большая собака и укусила за ногу, а в июле в переулке Дачный собака укусила 7-летнего мальчика.
«В результате нападения животных дети получили телесные повреждения в виде укушенных ран, получали уколы от бешенства, испытали моральные и физические страдания, появилось чувство страха перед животными», — пояснили в надзорном ведомстве.
В интересах пострадавших прокурор подал в суд иски к администрации города о возмещении морального вреда в размере 60 тысяч рублей каждому, которые были удовлетворены. В мэрии пыталась обжаловать это решение в Областном суде, но тот оставил их без изменения. Таким образом, они вступили в законную силу.