В Перми тело мужчины было найдено в квартире, сгоревшей из-за курения

Смертельный инцидент произошёл в центре краевой столицы вечером 13 октября. Как рассказывает МЧС России, около 21:25 часов в ведомство поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Екатерининской. На место выехали 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Как выяснилось, возгорание случилось на четвёртом этаже многоквартирного здания.