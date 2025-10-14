В Перми тело мужчины было найдено в квартире, сгоревшей из-за курения

Тело мужчины было найдено в сгоревшей из-за курения квартире в Перми, сообщает краевое ГУ МЧС.
Смертельный инцидент произошёл в центре краевой столицы вечером 13 октября. Как рассказывает МЧС России, около 21:25 часов в ведомство поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Екатерининской. На место выехали 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Как выяснилось, возгорание случилось на четвёртом этаже многоквартирного здания.
Прибывшие на место газодымозащитники МЧС эвакуировали из жилого дома пять человек, а ещё 10, включая четырёх детей, вышли из задымлённых помещений самостоятельно. В квартире, где началось возгорание, было обнаружено тело 64-летнего мужчины.
В ГУ МЧС по Пермскому краю также назвали предварительную причину пожара. «Ликвидация пожара в 21 час 47 минут. Площадь пожара составляет 9 метров квадратных. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем (неосторожность при курении)», — заключили в управлении.