Зеленский рассмотрит петицию о лишении гражданства Украины мэра Одессы Труханова

Накануне, 13 октября, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что президентская комиссия Украины, возможно, рассмотрит вопрос об отмене его украинского гражданства. По словам Труханова, причиной для этого стали подозрения в том, что он обладает паспортом гражданина России. Одновременно градоначальник категорически отверг подобные обвинения, отметив, что информация о его якобы российском гражданстве регулярно появляется накануне значимых политических событий, передает «Царьград».