Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове задержали горожанина, который через онлайн-магазин продавал наркотики

В Ростове у мужчины изъяли больше килограмма наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону закрыли интернет-магазин, через который распространяли наркотики, а также поймали его организатора.

Как рассказали в донской полиции, торговлю запрещенными веществами наладил 34-летний мужчина, уже имевший судимость за аналогичное преступление.

При обыске у него нашли целую сумку, набитую наркотиками. Общий вес запрещенных веществ составил более одного килограмма.

В донском главке добавили, что в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Если в суде вину ростовчанина признают, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Двое жителей Ростовской области вырастили более 60 кг наркотиков.

Нашли тонну наркотиков: Двоих жителей Ростова-на-Дону задержали в подпольной лаборатории.