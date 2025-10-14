В Ростове задержали горожанина, который через онлайн-магазин продавал наркотики

В Ростове-на-Дону закрыли интернет-магазин, через который распространяли наркотики, а также поймали его организатора.
Как рассказали в донской полиции, торговлю запрещенными веществами наладил 34-летний мужчина, уже имевший судимость за аналогичное преступление.
При обыске у него нашли целую сумку, набитую наркотиками. Общий вес запрещенных веществ составил более одного килограмма.
В донском главке добавили, что в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
Если в суде вину ростовчанина признают, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
