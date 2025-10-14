Двое иностранцев провезли на Урал 3,5 килограмма наркотиков в топливном баке

С января по март 2025 года они, по указанию куратора, приехали в Новосибирскую область забрать наркотик из тайника. Отдельные свертки весом 3,5 килограмма преступники спрятали в топливный бак и поехали в Свердловскую область для сбыта. Часть груза они спрятали в тайник в Белоярском районе, отметив геолокацию.