Двое иностранцев провезли на Урал 3,5 килограмма наркотиков в топливном баке

В Свердловской области задержали 25-летнего и 28-летнего иностранцев, которые ввезли в регион в топливном баке 3,5 килограмма наркотиков. По версии следствия, двое мужчин вступили в преступную группировку не позднее февраля 2024 года в качестве наркокурьеров.
С января по март 2025 года они, по указанию куратора, приехали в Новосибирскую область забрать наркотик из тайника. Отдельные свертки весом 3,5 килограмма преступники спрятали в топливный бак и поехали в Свердловскую область для сбыта. Часть груза они спрятали в тайник в Белоярском районе, отметив геолокацию.
— После этого соучастники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обыска автомобиля наркотические средства изъяты из незаконного оборота, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Иностранцев обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 4, 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ с использованием сети Интернет организованной группой в особо крупном размере». Расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд.