В Хабаровске девушку напугали проверкой и выманили все сбережения

Мошенники представились сотрудниками колледжа и выманили у девушки 94 тысячи рублей.

Источник: Freepik

В Хабаровске 21-летняя продавец-кассир стала жертвой необычной схемы обмана, сообщает hab.aif.ru.

Девушке в мессенджер написала женщина, представившаяся заместителем директора по воспитательной работе колледжа, где она когда-то училась. Та сообщила, что бывшего ученика учебного заведения задержали по подозрению в мошенничестве, и сейчас проверяют всех, кто с ним был знаком.

Затем в переписке появился мужчина по имени Батурин — якобы сотрудник, который «занимается проверкой». Он потребовал от девушки персональные данные: ФИО, дату рождения, адрес и все банковские реквизиты. Девушка всё отправила. Позже «следователи» сообщили, что по её счетам якобы готовятся похитить деньги, и предложили перевести их «на безопасный счёт» по QR-коду. Так пострадавшая перевела мошенникам все свои сбережения — 94 тысячи рублей.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы», — сообщил врио начальника УМВД России по Хабаровску Артём Поляков. В полиции напомнили, что никакие «проверки причастности» и «безопасные счета» не существуют. Это способ запугать и выманить деньги.