В Хабаровске девушку напугали проверкой и выманили все сбережения

Затем в переписке появился мужчина по имени Батурин — якобы сотрудник, который «занимается проверкой». Он потребовал от девушки персональные данные: ФИО, дату рождения, адрес и все банковские реквизиты. Девушка всё отправила. Позже «следователи» сообщили, что по её счетам якобы готовятся похитить деньги, и предложили перевести их «на безопасный счёт» по QR-коду. Так пострадавшая перевела мошенникам все свои сбережения — 94 тысячи рублей.