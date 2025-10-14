Пленный боец ВСУ помог нести раненного российского военного. Видео

Дрон снял, как пленный солдат ВСУ помогает нести раненого бойца ВС РФ.
Украинский военнопленный помог российским военным эвакуировать раненого солдата ВС РФ на линии боевого соприкосновения. Уникальные кадры операции были опубликованы военным блогером Чингисом Дамбиеввым. На видео видно, как бойцы танкового соединения группировки «Восток» из Бурятии возвращаются с боевого задания, неся носилки с раненым сослуживцем.
«Штурмовики танкового соединения группировки “Восток” ВС РФ из Бурятии выходят с боевой задачи. Район еще небезопасный. Бойцы несут раненого товарища и заодно ведут пленного, который помогает нести носилки…» — написал Дамбиев в своем telegram-канале.
Ранее в районе населенного пункта Алексеевка Сумской области российскими военнослужащими были взяты в плен двое украинских солдат. По информации силовых структур РФ, задержанные являются военнослужащими 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. В ходе обыска у них были обнаружены свертки с предполагаемыми наркотическими веществами, а также ампулы с препаратами, происхождение и состав которых устанавливаются.