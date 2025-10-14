Пленный боец ВСУ помог нести раненного российского военного. Видео

Ранее в районе населенного пункта Алексеевка Сумской области российскими военнослужащими были взяты в плен двое украинских солдат. По информации силовых структур РФ, задержанные являются военнослужащими 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. В ходе обыска у них были обнаружены свертки с предполагаемыми наркотическими веществами, а также ампулы с препаратами, происхождение и состав которых устанавливаются.