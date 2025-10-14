Работавшего на Украину наркоторговца силовики задержали в Кемеровской области

По информации ведомства, злоумышленник организовал в Кузбассе лабораторию по производству мефедрона при поддержке украинского преступного сообщества. В ходе обыска следователи изъяли более 38,6 килограмма готового синтетического наркотика, свыше полутора тонн прекурсоров, химические реактивы и другие предметы, используемые в производстве запрещенных веществ.