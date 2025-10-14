Ричмонд
Работавшего на Украину наркоторговца силовики задержали в Кемеровской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Кемеровской области мужчину, занимавшегося производством наркотиков под руководством кураторов с территории Украины, сообщает «ТАСС» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По информации ведомства, злоумышленник организовал в Кузбассе лабораторию по производству мефедрона при поддержке украинского преступного сообщества. В ходе обыска следователи изъяли более 38,6 килограмма готового синтетического наркотика, свыше полутора тонн прекурсоров, химические реактивы и другие предметы, используемые в производстве запрещенных веществ.

На допросе задержанный заявил, что не знает точно, что именно находилось в лаборатории, сравнив вещества с солью или мукой.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконное производство наркотических средств»). Он заключен под стражу, следственные мероприятия продолжаются, материалы направлены в суд для избрания меры пресечения.

