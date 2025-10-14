Волонтеры покинули место поисков пропавшей семьи Усольцевых

Сигнал телефона пропавшей в конце сентября в тайге семьи Усольцевых удалось зафиксировать в семи километрах от поселка Кутурчин в Красноярском крае. Каковы их шансы на спасение и причины исчезновения — в материале «Вечерней Москвы».