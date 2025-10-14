Волонтеры покинули место поисков пропавшей семьи Усольцевых

Волонтеры из разных регионов РФ, участвовавшие в поиске семьи Усольцевых, покинули место поиска. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
— Сейчас добровольцев отряда в Кутурчине нет (…) На месте могут работать только профессионалы и сотрудники служб, — цитирует пресс-службу ТАСС.
Сигнал телефона пропавшей в конце сентября в тайге семьи Усольцевых удалось зафиксировать в семи километрах от поселка Кутурчин в Красноярском крае. Каковы их шансы на спасение и причины исчезновения — в материале «Вечерней Москвы».
Ранее знакомый пропавшего бизнесмена Сергея Усольцева, альпинист Александр Дымов, рассказал, что причиной пропажи семьи в тайге могли стать ошибки в подготовке к походу. По его словам, Усольцев мог недооценить погодные условия и забыть необходимые вещи.
13 октября поисковик Григорий Сергеев рассказал, что шансы найти пропавшую семью Усольцевых будут выше после того, как сойдет снежный покров. По его словам, волонтеры прошли пешком больше 4600 километров на месте.