В Перми суд вынес приговор лидеру и семи участникам группы, организовавшим интим-сервис

Организатор криминального бизнеса — 29-летний житель Перми, был задержан в апреле 2024 года сотрудниками краевого Главка полиции при поддержке Росгвардии. Как выяснило следствие, в 2022 году мужчина создал в Перми сеть по оказанию интимных услуг. В преступную деятельность были вовлечены водители, осуществлявшие перевозки девушек, и диспетчеры, обрабатывавшие заказы. Организатор лично проводил собеседования с кандидатками и устанавливал расценки. За два года в интимный бизнес было вовлечено не менее 20 девушек. Суд назначил всем фигурантам штрафы от 250 до 350 тысяч рублей. Конфискованные денежные средства обращены в доход государства. Все осуждённые признали вину. Приговор пока не вступил в законную силу.