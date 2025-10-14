Подростка из Омской области судят за террористический акт на железной дороге

Следствие установило, что летом 2023 года эти трое, действуя по договорённости, проникли в частный гараж в Омске и украли инструменты, видеорегистратор и другие вещи на сумму более 140 000 рублей. Затем двое из них совершили грабёж в магазине, похитив продукты на сумму 12 000 рублей.