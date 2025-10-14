Подростка из Омской области судят за террористический акт на железной дороге

Трое жителей Омской области предстанут перед судом за кражу, грабёж и поджог на железной дороге. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В прокуратуре утвердили обвинительное заключение против двух 18-летних и одного 16-летнего жителей региона. Их обвиняют в кражах, грабежах и совершении террористического акта.
Следствие установило, что летом 2023 года эти трое, действуя по договорённости, проникли в частный гараж в Омске и украли инструменты, видеорегистратор и другие вещи на сумму более 140 000 рублей. Затем двое из них совершили грабёж в магазине, похитив продукты на сумму 12 000 рублей.
В декабре 2023 года один из обвиняемых поджёг батарейный шкаф, стоящий на железнодорожных путях между станциями Левобережный и Омск-Северный. Он действовал по заданию от злоумышленника, который пообещал за теракт денег.
Теперь уголовное дело будет рассматривать второй Восточный окружной военный суд.