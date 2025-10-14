Свердловчанка судится с медиками из-за салфетки в животе: «Удалили полтора метра кишок»

В апреле 2022 года асбестовские медики сделали Татьяне операцию из-за непроходимости кишечника. После этого у нее продолжал болеть живот, швы долго не заживали, а в октябре компьютерная томография показала в петле кишечника посторонний предмет. Еще через два месяца у Татьяны начался перитонит, через швы начало выходить содержимое кишечника. Уже в Белоярском пациентке сделали сложную операцию — именно тогда врачи извлекли полусгнившую салфетку. Свердловчанка пролежала с открытой брюшной полостью несколько дней.