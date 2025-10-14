Свердловчанка судится с медиками из-за салфетки в животе: «Удалили полтора метра кишок»

В апреле 2022 года асбестовские медики сделали Татьяне операцию из-за непроходимости кишечника. После этого у нее продолжал болеть живот, швы долго не заживали, а в октябре компьютерная томография показала в петле кишечника посторонний предмет. Еще через два месяца у Татьяны начался перитонит, через швы начало выходить содержимое кишечника. Уже в Белоярском пациентке сделали сложную операцию — именно тогда врачи извлекли полусгнившую салфетку. Свердловчанка пролежала с открытой брюшной полостью несколько дней.
«У нее удалили полтора метра кишечника, вычистили всю мышечную и жировую ткань, установили калостому. Обычно калоприемник — это временная мера, но Татьяна никогда не сможет ходить в туалет по-человечески: все ее внутренние органы держатся только на коже и тонкой брюшине», — поделился подробностями Молчанов.
Татьяна, которой сейчас 58 лет, подала на больницу в суд. Вначале она требовала миллион рублей, затем увеличила требования в полтора раза. При этом эксперты свердловского минздрава заявили, что Татьяна якобы сама проглотила салфетку, а ее кишечник был цел вплоть до операции в Белоярском. Молчанов называет эту версию «бредом» и объясняет ее «круговой порукой».
Суд в Белоярском принял компромиссное решение, обязав больницу выплатить полмиллиона рублей, но Татьяну это не устроило. Она подала апелляцию в Свердловский областной суд. Пациентка настаивает на повторной экспертизе, требуя, чтобы ее провели в другом регионе. Заседание пройдет в пятницу.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее суд признал врача Демидовской больницы в Нижнем Тагиле Михаила Шалагина виновным в смерти пациентки, но освободил его от наказания.