Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ показало кадры задержания курируемого с Украины наркопроизводителя

Задержанный сотрудниками ФСБ в Кемеровской области подпольный производитель наркотиков признался об изготовлении на месте. Видео опубликовало УФСБ Кузбасса.

Сотрудники ФСБ обнаружили в нарколаборатории больше 38 кг наркотиков.

Задержанный сотрудниками ФСБ в Кемеровской области подпольный производитель наркотиков признался об изготовлении на месте. Видео опубликовало УФСБ Кузбасса.

«Изготавливаю, варю. Точно не знаю, мужики. Ну правда, не знаю что это», — сказал сотрудникам ФСБ задержанный. Судя по видео, задержали его прямо возле организованной нарколаборатории, которая находилась в небольшом здании.

Сотрудники ФСБ задержали в Сибири подпольного производителя наркотиков. По данным силового ведомства, его деятельность координировалась с территории Украины. В ходе обысков правоохранители обнаружили свыше 38,6 килограмма мефедрона, более 1,5 тонны прекурсоров, а также реактор и иное оборудование.