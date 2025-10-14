Ричмонд
Десятилетний ребенок упал в колодец под Минусинском

Ребенок получил тяжелые травмы, провалившись в канализационный коллектор в Минусинском районе Красноярского края.

Источник: МЧС РФ

Несчастный случай произошел накануне вечером в поселке Топольки. 10-летняя девочка играла с другом на улице, наступила на прогнившие доски, которые закрывали отверстие колодца, и провалилась в него, рассказали в краевом управлении МЧС.

Очевидцы пытались достать пострадавшую, но безуспешно. На помощь вызвали спасателей. Один из них спустился в колодец по лестнице, обвязал девочку поясом с веревкой, и ребенка подняли на поверхность.

«Девочка госпитализирована с серьезными травмами», — уведомили в главке. Информация о ее состоянии уточняется.