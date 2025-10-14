Украина массово атаковала приграничье: карта ударов БПЛА на 14 октября

ВСУ атаковали Воронежскую область 12 БПЛА.
В ночь на 14 октября украинские беспилотники атаковали шесть российских регионов и Черное море. По информации Минобороны РФ, за ночь было уничтожено 40 дронов, большинство из которых сбили в Белгородской области. В ряде регионов также вводился режим повышенной готовности из-за угрозы атак. Подробнее — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RU.
Белгородская область.
Этой ночью системы ПВО уничтожили 17 беспилотников над Белгородской областью. На всей территории региона вводилась угрозе атаки БПЛА. Об этом в своем telegram-канале сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Позднее режим опасности был отменен.
Воронежская область.
В Воронежской области были сбиты 12 украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщал в своих соцсетях о введении режима опасности атаки БПЛА на всей территории региона.
В частности, тревога была объявлена в Борисоглебске и Бутурлиновском районе. Гусев рекомендовал жителям укрыться в помещениях и при обнаружении БПЛА звонить по номеру 112. Позже непосредственная угроза была снята. По словам главы региона, пострадавших и разрушений в результате атаки зафиксировано не было.
По итогам ночи режим опасности на всей территории Воронежской области был отменен. Всего за ночь в четырех районах и одном городском округе области уничтожено свыше десяти беспилотников.
Другие регионы.
ВСУ также атаковали территорию Нижегородской области. По данным Минобороны РФ, над регионом средства ПВО сбили три украинских БПЛА. Столько же беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. По два БПЛА были уничтожены в Тамбовской области и над Крымом, еще один — в Курской области.