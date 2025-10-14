СМИ: Десятки моделей обвинили знаменитого фотографа Бородулина в домогательствах

Фотографа Александра Бородулина, снимавшего моделей для глянца 90-х, обвинили в сексуальных домогательствах во время съемок десятки моделей. Об этом во вторник, 14 октября, пишет Baza.
По словам девушек, фотограф заманивал их на встречу к себе на студию под предлогом кастинга в кино. Сообщается, что Бородулин якобы собирается играть в фильме главную роль и ему нужна партнерша. Пострадавшие отмечают, что фотограф якобы принуждал их сниматься в эротических этюдах и попробовать себя в откровенной постельной сцене на коммерческой основе.
В беседе с источником модели поделились, что Бородулин убеждал их в том, что при съемах будут только романтические поцелуи и объятия. Однако одна девушка рассказала, что согласилась на этот «минимум», отказала в каком‑либо продолжении, но позже фотограф стал домогаться ее с новой силой.
— Он начал прижиматься ко мне на диване, гладить по груди поверх кофты. Я испугалась и убежала, — призналась пострадавшая в беседе с Telegram-каналом.
