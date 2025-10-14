Россия и Китай разработали план по развитию перевозок по Северному морскому пути

Россия и КНР достигли соглашения по перевозкам 14 октября.
Россия и Китай утвердили совместный план по развитию перевозок по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома».
«Разработка и утверждение дорожной карты направлены на формирование устойчивого транспортного коридора, сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов», — говорится в сообщении пресс-службы российской госкорпорации. Информацию приводит РИА Новости.
Соглашение по перевозкам было достигнуто 14 октября на заседании Подкомиссии по сотрудничеству по СМП в Харбине. Российскую сторону представлял гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, китайскую — министр транспорта Лю Вэй. В ходе встречи стороны обсудили развитие инфраструктуры, создание новых терминалов и внедрение современных технологий. По данным «Росатома», в 2024 году объем перевозок по СМП достиг рекордных 37,9 миллиона тонн, что на 1,6 миллиона тонн больше, чем в прошлом году.
В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости масштабного развития Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь. Он поручил завершить до 2029 года строительство моста, проходящего через Обь в составе Северного широтного хода. Эти меры направлены на увеличение грузовой базы и развитие логистических возможностей Арктики.