Россия и Китай разработали план по развитию перевозок по Северному морскому пути

Соглашение по перевозкам было достигнуто 14 октября на заседании Подкомиссии по сотрудничеству по СМП в Харбине. Российскую сторону представлял гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, китайскую — министр транспорта Лю Вэй. В ходе встречи стороны обсудили развитие инфраструктуры, создание новых терминалов и внедрение современных технологий. По данным «Росатома», в 2024 году объем перевозок по СМП достиг рекордных 37,9 миллиона тонн, что на 1,6 миллиона тонн больше, чем в прошлом году.