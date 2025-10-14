Shot: маньяка, делавшего кукол из мертвых детей, могут выпустить из психбольницы

Анатолий Москвин был задержан в 2011 году после обнаружения в его квартире более 26 мумифицированных тел детей, которых он выкапывал из могил и превращал в своеобразные куклы. Следствие установило, что Москвин с детства интересовался ритуалами захоронения и часто посещал кладбища. В детстве он стал свидетелем похорон девочки, что, по словам самого мужчины, повлияло на его дальнейшее поведение. В 2012 году суд признал Москвина невменяемым и направил его на принудительное лечение. Уголовное дело было возбуждено по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».