Шесть ударов ножом: мужчина жестоко убил бывшую на глазах у ее дочки

Согласно версии следствия, в сентябре прошлого года на территории железнодорожной станции «Урман» обвиняемый случайно встретил свою бывшую сожительницу и ее 18-летнюю дочь. Мужчина начал преследовать женщину, чтобы выяснить отношений, после чего выхватил нож и не менее шести раз ударил ее в грудь, живот и спину.