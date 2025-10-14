Шесть ударов ножом: мужчина жестоко убил бывшую на глазах у ее дочки

В Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 49-летнего жителя Иглинского района, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно версии следствия, в сентябре прошлого года на территории железнодорожной станции «Урман» обвиняемый случайно встретил свою бывшую сожительницу и ее 18-летнюю дочь. Мужчина начал преследовать женщину, чтобы выяснить отношений, после чего выхватил нож и не менее шести раз ударил ее в грудь, живот и спину.
От ранений женщина скончалась на месте. Все произошло на глазах у ее дочери.
Обвиняемый частично признал вину. Материалы возбужденного против него уголовного дела направлены в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.
