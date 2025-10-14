Турист из Петербурга украл духи в Пулково перед вылетом в Турцию

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность вора. Им оказался 45-летний житель Петербурга, который украл косметику и благополучно улетел рейсом «Санкт-Петербург — Аланья». По версии следствия, мужчина, прогуливаясь по магазину, убедился в отсутствии наблюдения и просто сложил отобранные товары в карманы своей одежды, после чего направился на посадку.