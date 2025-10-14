Ричмонд
Турист из Петербурга украл духи в Пулково перед вылетом в Турцию

Мужчина спрятал товар в одежду и направился в самолет.

Источник: t.me/mvdszfo

Петербуржец украл косметику в Пулково и улетел отдыхать в Турцию. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

— О пропаже духов из магазина беспошлинной торговли сообщил сотрудник. Он указал, что помимо флакона с парфюмом с витрины исчез солнцезащитный крем, — рассказали в транспортной полиции.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность вора. Им оказался 45-летний житель Петербурга, который украл косметику и благополучно улетел рейсом «Санкт-Петербург — Аланья». По версии следствия, мужчина, прогуливаясь по магазину, убедился в отсутствии наблюдения и просто сложил отобранные товары в карманы своей одежды, после чего направился на посадку.

Сумма ущерба, причиненного магазину, составила около 40 тысяч рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.